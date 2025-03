Homem é assassinado por defender cachorro que seria morto pelo tutor no CE

Um homem foi assassinado após impedir que um cachorro fosse morto pelo próprio tutor em uma praça de Flecheiras, na cidade de Trairi (CE). O caso aconteceu no dia 25 de março.

O que aconteceu

Mário Jardones Paulo dos Santos, 33, estava na praça com um primo quando viu o homem espancando o próprio cachorro. Ele se envolveu em uma discussão para proteger o animal, mas o agressor dizia que tinha o direito de fazer o que quisesse porque o cachorro era dele.

Homem falou que a situação "não ficaria assim" e foi embora, contou um primo de Jardones do UOL. "Ele voltou com uma faca e partiu para cima deles. O primo do Jardones, Daniel, conseguiu imobilizar o agressor, que caiu no chão com a faca, mas Jardones foi atingido por um golpe na axila quando se aproximou para pegar a faca dele", explicou Luiz.