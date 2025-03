Em meio a dilema, ONU amplia em uma Alemanha a área do Brasil; entenda

A ONU (Organização das Nações Unidas), publicou uma resolução na quarta-feira em que reconhece a ampliação do território marítimo brasileiro. A decisão vem da CLPC (Comissão de Limites da Plataforma Continental), que demarcou uma área localizada no litoral norte do País, com 360 mil quilômetros quadrados. A área é rica em petróleo, mas entra no dilema entre a exploração desta riqueza e os riscos do aquecimento global.

Com a decisão, o Brasil passa a ser soberano na Margem Equatorial e a ter direito de explorar solo e subsolo marinho de um local rico em minerais e petróleo, e com uma área equivalente ao tamanho da Alemanha. Para isso, o limite da plataforma continental brasileira supera as 200 milhas náuticas (370 quilômetros) de faixa de mar sobre a qual o Brasil já possui domínio e direitos de exploração.

O local fica entre a foz do Rio Oiapoque, no Pará, ao litoral norte do Rio Grande do Norte, e abrange as bacias sedimentares da foz do Rio Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar.