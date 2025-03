Polícia apura se fuzil antidrone de facção é o mesmo do exército chinês

Em seguida, vendedor diz fabricar fuzis antidrone para o exército chinês. "Nós servimos aos militares na China. Fabricamos para o Ministério da Defesa da China", explica o vendedor, em mensagem em inglês para Francesquet. Fontes ouvidas pelo UOL afirmaram que a informação está sendo investigada.

TCP, facção criminosa evangélica que atua nas favelas do Rio, comprou fuzis antidrone Imagem: Polícia Federal

Armeiro do TCP também negocia compra com outra vendedora. Ele encaminha então um comprovante de depósito via Pix, confirmando o pagamento pelo produto, um mês após o diálogo com o homem que se identificou como encarregado pela venda do mesmo tipo de equipamento para o exército chinês. "Não se preocupe, eu vou enviar o produto para a sua casa com segurança", disse a vendedora.

Francesquet conversa por WhatsApp com membro do TCP e diz que fuzil antidrone será encaminhado a Peixão, líder da facção criminosa. "Aí, pega a visão. Essa semana, ele [Peixão] vai dar o dinheiro do localizador. Aí, eu vou pegar contigo, já é? Aí, ele pagou antidrone, eu entreguei na mão dele, ele testou na moral", disse o armeiro, por áudio.

Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, enviou áudio a Francesquet sugerindo que ele usasse um celular com chip de outro país. O objetivo era evitar eventuais interceptações telefônicas da troca de mensagens (veja abaixo).