Bíblia, drogas e fuzis: como Peixão usa religião para expandir poder no RJ

Como Peixão ocupou área do CV

Traficante invadiu áreas que eram reduto histórico do Comando Vermelho. Segundo fontes na Polícia Civil ouvidas pelo UOL, Peixão expandiu a sua área de domínio entre o fim de 2017 e o começo de 2018. A Tropa do Arão surgiu na Parada de Lucas, depois tomando o controle de Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, na zona norte do Rio.

A área é apontada como histórico reduto da principal facção criminosa do Rio de Janeiro, que tenta retomar esse território. "O Peixão tem um poderio bélico bem expressivo porque precisa disso para manter o Complexo de Israel e impedir as tentativas de invasão do Comando Vermelho", disse o delegado Marcus Amim.

Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, é chefe do TCP Imagem: Reprodução/Redes sociais

Drogas e armas vindas de fora do país. De acordo com investigações, Peixão tem sido um dos principais líderes do PCC na negociação para trazer drogas e armas de países como Paraguai, Colômbia e Venezuela devido à sua rede de contatos no exterior. "O Peixão é o principal articulador hoje do TCP e conta com uma rede de intermediários, que buscam armas e drogas no exterior", disse o delegado Marcus Amim.

Pelo menos 200 pessoas foram vítimas do TCP nos últimos dois anos no RJ. Em um dos golpes, os criminosos criam anúncios falsos de veículos na internet para sequestrar "clientes" interessados. O dinheiro que seria destinado à compra do carro é roubado e eles pedem Pix aos familiares para soltar os sequestrados.