'Arruma uma buchuda': o que disse empresária suspeita de comprar bebê em GO

A investigação que resultou na prisão de quatro pessoas suspeitas de negociar a venda de uma bebê recém-nascida em Goiânia analisou mensagens enviadas pela empresária que teria comprado a criança, segundo a Polícia Civil de Goiás.

O que aconteceu

Mãe e padrasto entregaram bebê de 27 dias à empresária, após negociarem pagamento, segundo a polícia. Acusados por tráfico humano, os três foram presos em flagrante junto a uma funcionária da empresária que teria intermediado as negociações. A identidade dos quatro suspeitos ainda não foi divulgada.

"Arruma uma buchuda pra me dar o filho", escreveu a mulher à funcionária, conforme a troca de mensagens divulgada pela polícia. Na sequência, a empresária enviou: "Se for menino, mio [melhor] ainda. Se for preto então, mio [melhor] ainda".