Expansão do metrô vai levar 20 min de Taboão da Serra até o centro de SP

O governo de São Paulo anunciou hoje a expansão da Linha 4-Amarela do metrô, administrada pela ViaQuatro. O novo trecho irá conectar a capital paulista à cidade de Taboão da Serra.

O que aconteceu

Expectativa é de que duas novas estações sejam abertas com a ampliação da linha. Uma delas será a Chácara do Jockey, prevista para a avenida Francisco Morato, na Vila Sônia, e outra será a Taboão da Serra, no antigo terreno da concessionária Sorana Sul, da Volkswagen, na rodovia Régis Bittencourt.

Estação em Taboão da Serra será a primeira fora dos limites da capital paulista na linha. Hoje, a linha 4-Amarela vai da Luz, no centro de São Paulo, à Vila Sônia, na zona oeste da capital. A expectativa é de que o novo centro administrativo de Taboão seja instalado perto da estação, que passará a ser o terminal da linha 4.