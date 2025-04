'Bondinho' no litoral: projeto do VLT vai chegar à Praia Grande (SP)?

Prefeitura estima que o VLT atenderia cerca de 69 mil pessoas, que fazem diariamente o trecho proposto. O trajeto corresponde a aproximadamente 12 km.

Primeiro trecho do trajeto começa na estação Barreiros, em São Vicente, e segue até o Terminal Rodoviário Tude Bastos, em Praia Grande, segundo o projeto.

Nessa primeira etapa, o VLT passa pelo Rio Piaçabuçu até alcançar uma área conhecida na cidade por ter abrigado plantações de chuchu, no bairro Sítio do Campo. Depois, segue pela rua José Bonifácio até alcançar o terminal rodoviário.

Em seguida, o VLT passa na Via Expressa Sul até alcançar o Terminal Tatico, no Bairro Mirim. Depois, passa pela linha férrea presente na faixa de domínio da antiga ferrovia Santos-Juquiá até a divisa com Mongaguá.

Procurada pelo UOL, o Governo de São Paulo disse que está à disposição da Prefeitura de Praia Grande para discutir alternativas à mobilidade. Porém, a Secretaria de Parcerias em Investimentos ressaltou que, no momento, estão sendo feitas obras do terceiro trecho (Barreiros-Samaritá), que envolvem a reforma da ponte A Tribuna.