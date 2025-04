'Cheiro ruim e água suja': MP apura se Sabesp polui maiores represas de SP

A empresa nega e diz estar aportando um investimento bilionário. Em nota ao UOL, a concessionária disse que está trabalhando para cumprir metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento. (Veja nota completa abaixo)

O MP-SP confirmou que apura as denúncias e que o caso está sendo averiguado por comissões técnicas. Para isso, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e a Vigiagua (Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano) foram convocadas para prestar esclarecimentos sobre as amostras colhidas nos reservatórios.

A denúncia ainda aponta que falta transparência por parte da Sabesp na divulgação dos dados de qualidade da água. A investigação, que o UOL teve acesso, apura as causas da poluição e vai verificar as responsabilidades da concessionária, do Governo do Estado e do Município de São Paulo.

"Diante da complexidade do assunto e da pendência de informações complementares por parte da Empresa responsável pelo abastecimento de água em São Paulo (SABESP), assim como do transcurso do prazo limite para a apreciação desta notícia de fato, afigura-se de rigor a instauração de inquérito civil", narra a 2ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital.

O relatório foi produzido com informações de órgãos independentes para apontar a poluição dos reservatórios. Marta Marcondes, Coordenadora do Projeto IPH - Índice de Poluentes Hídricos e professora da USCS (Universidade de São Caetano do Sul), coleta e analisa amostras da água em São Paulo e confirma que o problema é crônico e tem responsabilidade pública.