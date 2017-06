Incêndio de grandes proporções atinge prédio de 27 andares em Londres

Um incêndio de grandes proporções atinge, nesta quarta-feira (14), um prédio residencial de 27 andares na periferia de Londres. Segundo a polícia, vários moradores conseguiram ser retirados a tempo, com ferimentos diversos, sendo alguns com intoxicação pela fumaça. Trinta deles estariam sendo atendidos em cinco hospitais.

À imprensa, testemunhas informam terem visto, mais cedo, pessoas se jogando pelas janelas ou terem ouvido gritos de socorro vindos do interior do prédio, de 120 apartamentos. Alguns teriam tentado escapar por meio de cordas improvisadas com roupas do corpo e de cama.

Segundo uma porta-voz da Brigada de Incêndio de Londres, Dany Cotton, em declaração à imprensa no início da manhã, já se constatou haver pessoas mortas dentro do prédio, embora ainda não seja possível estimar quantas, devido à complexidade do caso.

Toby Melville/Reuters Homens da Brigada de Incêndio de Londres trabalham no combate às chamas em prédio

Os bombeiros foram chamados por volta da 01h15 local (21h15 em Brasília) - o que leva a crer que muitas pessoas dormiam quando o fogo começou.

Segundo a Brigada de Incêndio londrina informou no Twitter, o fogo teria começado no 2º andar e se expandido em pouco tempo até o último piso da torre, a Grenfell Tower, situada no bairro de North Kensington, nas proximidades de Nothing Hill. A causa ainda é desconhecida.

Uma parte lateral do prédio não chegou a ser atingida em sua totalidade - motivo pelo qual moradores de alguns andares mais altos puderam escapar pelas escadarias, como foi o caso de uma moradora do 15º andar que, em entrevista à CNN, disse ter consigo deixar o prédio com o marido e a filha. Ela reclamou, no entanto, que nenhum alarme de incêndio foi disparado, dificultando a reação por parte dos moradores.

Neighbours shouting to a man still visible in a window at Grenfell Tower pic.twitter.com/ oUh7HgD08i — Alice Ross (@aliceross_) June 14, 2017

O jornal "The Guardian" informa que alguns moradores da torre foram levados para um centro comunitário, onde receberam água, cobertores e outros suprimentos básicos. Outros estão sendo acomodados em casas de moradores das redondezas.

A Igreja de São Clemente, bem próxima ao local, também abriu suas portas para receber pessoas que conseguiram deixar o prédio logo no início do incêndio ou que foram evacuadas pelos bombeiros.

St clement and st James church opens its doors to people who've been evacuated and other locals pic.twitter.com/ 2MIAh46ZT5 — Dan C (@dj_pingu) June 14, 2017

A polícia disponibilizou um número de emergência (0800 0961 233), que visa fornecer informações a familiares de moradores.

Quarenta veículos e 200 homens da Brigada de Incêndio foram empregados no combate inicial às chamas no edifício, construído em 1974. Também há veículos do Serviço de Ambulância de Londres, que emitiu nota no Twitter em nome do diretor de operações, Stuart Crighton, dizendo que estão sendo empregados inúmeros recursos, incluindo pessoal da Equipe de Resposta de Área Perigosa, especialmente treinada para casos como este.

In the light of day, this is what the block of flats looks like right now #latimerroad pic.twitter.com/ hUvrARhba6 — AssedBaig (@AssedBaig) June 14, 2017

"Os bombeiros usam aparelhos de respiração e estão trabalhando extremamente duro em condições muito difíceis para enfrentar esse incêndio. Este é um incidente grande e muito sério e implantamos inúmeros recursos e aparelhos especializados", informou um comissário dos bombeiros, Dan Daly, à rede CNN.

Segundo uma produtora da emissora, Salma Abdelaziz, a cena é "aterrorizante". "Os pedaços do edifício estão caindo em chamas", disse ela.

Reprodução/Google Maps Mapa da localização da Grenfell Tower, atingida por incêndio, em Londres

O escritor e ator britânico Tim Downie, que mora na região, relatou cenas de "horror". "O prédio foi tomado inteiro pelas chamas. É uma questão de tempo até que desabe".

A polícia iniciou a evacuação de residências vizinhas ameaçadas pelo enorme incêndio, constatou um jornalista da agência AFP no local.

(Com agências internacionais.)