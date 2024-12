Interrogado nu por 12h: brasileiro lembra prisão secreta de Assad na Síria

Germano foi prisioneiro por seis dias e nunca descobriu o nome e nem a localização exata de onde estava, por ter sido levado vendado. Ele acredita ter ficado detido em uma prisão secreta no subsolo do parque parque Tishreen, no centro da cidade.

Os moldes de sua carceragem se assemelhavam a Sednaya, prisão a 30 km de Damasco conhecida como matadouro humano, que teve seus encarcerados libertados no início do mês com a queda do governo Sírio e a tomada pelos rebeldes.

Como tudo começou

Em 2011, Germano estava de saída do país e dentro de um táxi com destino à Turquia. Ele havia sido alertado dias antes por um amigo, por mensagens no Facebook, de que poderia estar sendo espionado.

Então, seu veículo foi interceptado por agentes do serviço secreto que o venderam e o algemaram.