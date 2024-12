Assassino de CEO virou 'símbolo contra a desigualdade', diz especialista

As plataformas amplificaram sua história e permitiram que as pessoas criassem narrativas em torno dele que se adequassem às suas perspectivas ideológicas. Memes, hashtags e discussões o humanizaram ou o glorificaram em alguns círculos, retratando-o como um vigilante contra a ganância corporativa. Essas narrativas simplificadas geralmente ignoram as complexidades morais e éticas de suas ações, mas ressoam emocionalmente com os usuários, especialmente em espaços onde as frustrações com a saúde são frequentemente expostas. Ioana Literat, professora de comunicações e mídia da Universidade de Columbia

Americanos passaram a vender produtos com rosto de Mangione. Um camiseta na loja TeePublic, por exemplo, mostra Luigi Mangione como um santo. Outros produtos como canecas, moletons e até ursinhos de pelúcia carregam a frase "Free Luigi" (Libertem Luigi), e fotos dele.

Camiseta tem fotos de Luigi Mangione com corações Imagem: Reprodução/TheGoodShirts

Vaquinha para gastos jurídicos de Mangione acumulou mais de 160 mil dólares. Criada como Fundo Legal Luigi Mangione, vaquinha não busca "celebrar a violência", mas permitir que o suspeito tenha representação legal justa. Até o momento, mais de 5,6 mil pessoas doaram.

Glorificação de Mangione parte também da consciência de classe, analisa professora. Literat entende que o ódio contra o CEO da UnitedHealthcare e a adoração de seu assassino vêm de "queixas específicas sobre o sistema de saúde", mas também de um "elemento de consciência de classe emergente", mesmo que seja "limitada e específica".