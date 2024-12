Até pele é visada: o que se sabe sobre tráfico humano para retirar órgãos

Phelipe de Moura Ferreira, um dos brasileiros que foram traficados desde outubro para Mianmar, foi ameaçado de ter seus órgãos retirados pelos criminosos. As famílias dele e de Luckas Viana dos Santos pedem socorro ao governo federal para trazê-los de volta ao Brasil em segurança.

O que se sabe sobre o tráfico humano para retirada de órgãos?

A retirada de órgãos é uma das formas menos denunciadas e compreendidas do tráfico humano. Apesar de ser frequentemente confundido com o tráfico de órgãos, são crimes diferentes. O alvo do tráfico de órgãos é o órgão em si, ou seja, o traficante pode oferecer dinheiro, outro tipo de "isca" ou coagir a vítima com violência física e/ou psicológica para obter aquele coração, pulmão etc. Já no caso do tráfico humano para retirada de órgãos, o foco é a pessoa, que será coagida e levada para a retirada de quantos órgãos o traficante quiser.

Violência nem sempre é física ou visível. O Protocolo de Palermo, texto resultado da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional de 2000, foi ratificado pelo governo brasileiro em 2004. Ele define, de maneira simples, como acontece este tipo de crime, e há diversas maneiras, o que o torna mais complexo de ser identificado e denunciado. Um indivíduo que engana outra pessoa, dizendo que seres humanos têm três rins ou que a remoção do órgão não possui riscos, por exemplo, para conseguir uma doação "espontânea", também pode se enquadrar na definição de fraude.