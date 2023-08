Furacão Idalia causa duas mortes na Flórida, Estados Unidos

Ao menos duas mortes foram atribuídas à passagem do furacão Idalia pela Flórida hoje, de acordo com informações do jornal The New York Times.

O que aconteceu?

Duas pessoas morreram em acidentes de carro relacionados ao clima, de acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida. Uma perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore no condado de Pasco, enquanto outro caiu em um fosso em Gainesville.