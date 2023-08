Vídeo: Motorista leva touro 'sentado' no banco do passageiro nos EUA

Um homem foi advertido pela polícia após ser flagrado dirigindo por uma estrada com um touro "sentado" no banco de passageiros do carro, em Norfolk, Nebraska, nos EUA, na quarta-feira (30).

O que aconteceu

Por volta das 10h, a Divisão de Polícia de Norfolk respondeu ao chamado de um homem que dirigia pela rodovia 275 com um touro no banco do passageiro.