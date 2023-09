Passageiros e pedestres erguem ônibus para salvar idoso na Espanha; veja

Dezenas de pessoas ergueram com as próprias mãos um ônibus em Bilbao, na Espanha, para resgatar um idoso que caiu sob o veículo.

O que se sabe:

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento em que dezenas de pessoas, entre passageiros e pedestres, erguem com as mãos um ônibus para conseguir retirar um idoso que caiu e acabou ficando preso embaixo do coletivo, segundo apurou o jornal La Vanguardia.