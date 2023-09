Helicóptero de resgate com três a bordo cai em região montanhosa no Panamá

Um helicóptero que havia desaparecido com três pessoas a bordo no Panamá foi localizado na noite de ontem e, segundo as autoridades do país, a aeronave se envolveu em um acidente e caiu sobre uma região montanhosa.

O que aconteceu:

A aeronave foi localizada pelo Senan (Serviço Nacional Aeronaval), do Ministério da Segurança Pública do país, que estava realizando buscas para encontrar o helicóptero e seus tripulantes.