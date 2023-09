Múmia 'cabeluda' de mil anos é encontrada em bairro na capital do Peru

Uma múmia de mil anos e com cabelos compridos foi encontrada em um sítio arqueológico em um bairro residencial localizado em Lima, no Peru.

A descoberta

O Museu do Sítio de Huaca Pucllana divulgou a descoberta no Facebook. "No âmbito do projeto de investigação de 2023, foi achado um contexto funerário do período Ychsma localizado no topo da pirâmide de Pucllana", diz o texto da postagem.