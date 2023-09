O que Danilo Cavalcante fez? Veja crimes cometidos por brasileiro fugitivo

Deborah Ryan, promotora do caso, afirmou que o réu matou Deborah porque ela ameaçou denunciá-lo às autoridades por um assassinato anterior no Brasil. "Ele teria sido exposto, e quis silenciá-la. É uma tragédia triste e sem sentido", afirmou.

Prisão preventiva no Brasil

Em 5 de novembro de 2017, Danilo matou a tiros o estudante Walter Junior em um trailer de lanches localizado em Figueirópolis (TO), a cerca de 260 km de Palmas. O motivo do crime, de acordo com informações da TV Globo, teria sido uma dívida que a vítima possuía com Danilo.

Uma semana após o assassinato, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva de Danilo, o que o tornou foragido. Em janeiro de 2018, Danilo fugiu para os Estados Unidos.

Apesar da ordem de prisão, ele conseguiu sair do Brasil porque, quando embarcou no aeroporto de Brasília, o mandado ainda não havia sido incluído no registro nacional pela Justiça do Tocantins. Portanto, a determinação permanecia válida apenas em âmbito estadual. Conforme informações da TV Globo, o registro nacional só foi efetuado em junho de 2018, sete meses após o ocorrido.

Fuga da prisão e captura

Danilo fugiu da prisão do condado de Chester na manhã de 31 de agosto deste ano. Ele conseguiu escapar ao se apoiar entre duas paredes no pátio de exercícios e acessar o teto da penitenciária.