Prisão de brasileiro repercute na imprensa internacional: 'Caçada humana'

A prisão do brasileiro Danilo Cavalcante, capturado hoje por autoridades dos Estados Unidos, repercutiu na imprensa internacional. As buscas pelo fugitivo foram classificadas como uma "caçada humana intensa".

O que aconteceu

O jornal The New York Times destacou o período que Cavalcante era procurado pela polícia. Ele fugiu de uma prisão no condado de Chester, na Pensilvânia, no dia 31 de agosto e, desde então, era considerado foragido. Segundo autoridades americanas, ele conseguiu deixar o local após se apoiar em duas paredes e escalá-las.