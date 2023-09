Turista de 24 anos morre após ter as pernas arrancadas por lancha no Caribe

Uma turista de 24 anos morreu após ter as pernas arrancadas pela hélice de um barco enquanto desfrutava de um mergulho no mar com sua família, em Haynes Cay, na ilha colombiana de San Andrés, no Caribe.

O que aconteceu:

Yuranis Vanegas Peña estava se divertindo na água na sexta-feira (8) quando foi atropelada por uma lancha de passeio. A hélice arrancou as pernas da vítima, segundo apurou a revista colombiana Semana.