Cobra de 3 m escapa de residência e ataca vizinho em estufa na Inglaterra

Buscando uma fêmea

O diretor do NCRW, Chris Newman, disse que era muito incomum que uma cobra píton reticulada, nativa do sul e sudeste da Ásia, tivesse escapado e estivesse em liberdade no Reino Unido.

Ele acredita que o ataque não seria incomum, já que o animal era um macho, estaria em busca de uma fêmea para acasalamento, e se sentiu ameaçado dentro da estufa do aposentado.

Newman disse que era possível que a cobra tivesse escapado quando seu tutor estava distraído ou que alguém poderia tê-la libertado deliberadamente.

Uma cobra píton reticulada escapando é meu pesadelo. Elas são grandes e podem ser prejudiciais para uma criança. Lidamos com muitas cobras que escaparam, mas muito raramente com pítons reticuladas. De qualquer forma, e uma cobra adorável, muito tranquila. Eu gostaria de devolver a cobra ao seu dono e entender o que aconteceu.

Chris Newman, diretor do NCRW

As autoridades locais tentam localizar a residência de onde a cobra escapou e, caso não encontrem o responsável, o animal será realojado em outro lar.