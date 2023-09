Família processa Google após homem cair de ponte nos EUA ao usar o Maps

"Nenhum resultado pode trazer a vida do Phil de volta ou começar a preencher o vazio que ele deixou em nossos corações, mas eu vou continuar lutando para responsabilizar os culpados pela morte dele e garantir que não aconteçam mais perdas de vida sem sentido", afirmou Alicia Paxson, mulher de Philip, em publicação no Facebook.

Além do Google, a família da vítima também citou várias empresas responsáveis por administrar os terrenos de propriedades privadas por onde Philip passou e onde o acidente ocorreu, segundo informações da AP.

Em nota enviada ao jornal The Guardian, o Google disse que se solidariza com a família de Philip. "Nosso objetivo é fornecer informações precisas de rotas no Maps e estamos analisando esse processo", diz o comunicado.

Os advogados família dizem que várias pessoas tentaram sinalizar a ponte destruída para o Google. Uma das medidas tomadas foi enviar notificações por e-mail ao recurso de sugestões de edições de conteúdos da empresa, em 2020, mas a defesa afirma que nunca houve resposta.