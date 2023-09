Presidente do Parlamento do Canadá renuncia após homenagear soldado nazista

O presidente da Câmara dos Comuns do Canadá renunciou após elogiar um ex-soldado ucraniano que lutou por uma unidade nazista e convidá-lo para o Parlamento, para o discurso do presidente Volodymyr Zelensky. A informação é da BBC.

O que aconteceu:

Anthony Rota renunciou hoje ao cargo de presidente do Parlamento do Canadá, após se reunir com líderes do partido em Ottawa. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Melanie Joly, também havia pedido a demissão de Rota, segundo apurou a BBC News.