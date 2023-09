Professora é presa ao transportar 25 crianças em carro no Uzbequistão

Nas imagens, é possível ver três crianças viajando no porta-malas, seis no banco da frente e outras 16 espremidas no banco de trás do carro, um Chevrolet Spark, com capacidade total para quatro passageiros.

A educadora admitiu aos agentes que transportava as crianças com frequência até às suas casas, pois a maioria dos pais tinha dificuldade em buscar os filhos na escola, segundo apurou o jornal Gazeta do Uzbequistão.

Ela foi acusada de condução perigosa por um conselho público no Uzbequistão e aguarda julgamento.