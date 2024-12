Putin sugere 'duelo' de mísseis com EUA: qual o poder de guerra dos países?

Investimento em Defesa nos EUA é quase oito vezes maior do que na Rússia. De acordo com o ranking, os EUA investem mais de US$ 831 bilhões no setor, enquanto o país russo tem investimento estimado de US$ 109 bilhões.

Rússia e EUA detêm cerca de 88% das armas nucleares do mundo. Segundo a Federação de Cientistas Americanos, nove países possuíam cerca de 12.121 ogivas no início de 2024. Os dois países têm 84% das ogivas estocadas disponíveis para uso.

A diferença de aporte financeiro se reflete no armamento e nos recursos humanos disponíveis. A seguir, veja a comparação entre os países, conforme o GFP 2024. Alguns valores são uma estimativa, porque o poder de fogo exato dos países é informação sensível bem guardada.

Militares da ativa

EUA: 1.328.000

Rússia: 1.320.000