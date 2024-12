Piso enigmático feito de ossos é encontrado na Holanda e intriga cientistas

A outra hipótese debatida entre os arqueólogos parece ser mais simples. Neste cenário, os ossos teriam sido usados como uma forma mais barata de preencher as lacunas onde faltavam ladrilhos, diminuindo o custo final da construção. "Os ladrilhos do piso estavam desgastados pelo uso intenso e é possível que os ossos tenham sido colocados ali por razões práticas ou simbólicas", explicou Nancy de Jong, arqueóloga que trabalhou no projeto, ao NL Times.

A descoberta do "chão ósseo" animou os especialistas holandeses. "É sempre um privilégio descobrir algo do passado distante e contribuir com novas informações para a história de Alkmaar", declarou Nancy. Os arqueólogos permanecerão no local pelas próximas semanas para determinar a extensão da área preenchida com os ossos e avaliar as amostras, em busca de mais detalhes que possam explicar a presença dos ossos no edifício.

Segundo o NL Times, outros exemplos desse tipo de piso já haviam sido localizados anteriormente no país. O "chão ósseo" foi encontrado em Hoorn, Enkhuizen e Edam, todos no norte do país.