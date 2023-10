Brasileira na Palestina: 'Povo palestino não quer o sangue de inocentes'

Claro que [a guerra] não é o que se deseja. o que se deseja é que haja uma desocupação do território Palestino, algo que deveria já ter acontecido e ser forçado mediante o respeito de todas as resoluções da ONU, todos os direitos que o povo palestino têm. Um deles, inclusive, é de se defender da ocupação e de ataques de Israel.

Sakamoto: Bloqueio a Gaza leva hospitais ao colapso e aumento de mortos, diz entidade

O bloqueio que Israel faz à Faixa de Gaza pode levar hospitais ao colapso e ao aumento no número de mortos, afirmou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante participação no UOL News. Sakamoto disse que conversou com pessoas que atuam na área da saúde e entidades da região e todos afirmaram estar preocupados com a situação.