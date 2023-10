Presidente de Israel diz que desde o Holocausto não se viam cenas assim

Desde o Holocausto não testemunhamos cenas de mulheres e crianças judias, avós, até mesmo sobreviventes do Holocausto, conduzidos em caminhões e levados ao cativeiro. O Hamas importou, adotou e replicou a selvageria do ISIS, entrando em casas de civis nas férias e assassinando a sangue-frio todas as famílias, jovens e idosos, violando e queimando corpos, espancando e torturando as suas vítimas inocentes, judeus, muçulmanos e membros de outras religiões. A brutalidade, a desumanidade, a barbárie dos monstros, não dos humanos, dos monstros

Isaac Herzog, presidente de Israel

Herzog afirma que, nos últimos dias, conversou com líderes de todo o mundo que expressaram a sua profunda indignação com o ataque, incluindo a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, o secretário de Estado Anthony Blinken, os chefes da UE, da ONU, da OTAN e "outros mais próximos de casa, como o meu amigo Presidente dos Emirados Árabes Unidos, Xeque Mohammed bin Zayed", disse.

Em seguida, fez um apelo a todas as nações do mundo para condenarem "clara e ruidosamente" as ações do Hamas, tal como condenaram as ações abomináveis e indescritíveis do ISIS, porque hoje elas são "a mesma coisa".

Em segundo lugar, as nações que ainda não o fizeram, designarem o Hamas na sua totalidade como um organismo terrorista. Terceiro, deixar claro que o Hamas tem total responsabilidade pelo bem-estar dos reféns que tomou, e exigir o seu regresso imediato a Israel. E quarto, que apoiem Israel em palavras e ações

O presidente declara que Israel continuará a se defender e que apoia totalmente as ações do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, das Forças de Defesa de Israel e todas as agências de segurança israelitas. "Agiremos com força total e compromisso inabalável para eliminar esta ameaça ao nosso povo", afirma.