Malala pede cessar-fogo entre Israel e Hamas: 'Guerra não poupa crianças'

A vencedora do Nobel da Paz Malala Yousafzai afirmou que a "guerra não poupa crianças" ao clamar por um cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas, após a escalada de violência na Faixa da Gaza, depois dos ataques feitos pelo grupo extremista em solo israelense no sábado (7).

O que aconteceu:

"Ao processar as trágicas notícias dos últimos dias, penso nas crianças palestinas e israelenses que estão no meio desse conflito. A guerra nunca poupa as crianças, nem aquelas que foram raptadas de suas casas em Israel, nem as que se escondem dos ataques aéreos, tampouco aquelas que estão sem comida e água em Gaza", disse Malala nos stories de seu perfil no Instagram.