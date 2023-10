Patriot: o sistema de defesa que espalha mísseis e virou trunfo da Ucrânia

Foi criado no início dos anos 60, mas só ganhou seu nome e forma atual uma década depois. É fabricado pela gigante gigante norte-americana de equipamentos bélicos Raytheon;

Seu radar pode rastrear até 50 alvos e atacar cinco deles de uma só vez. O sistema de defesa cobre uma distância de cerca de 68 quilômetros;

Alvos a 160 km. Dependendo da versão em uso, os mísseis interceptadores podem atingir uma altitude de mais de dois quilômetros e perseguirem alvos a até 160 quilômetros de distância;

Possuem baterias de mísseis totalmente móveis, que incluem um centro de comando, uma estação de radar para detectar ameaças, além de lançadores;

Requer grande pessoal. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, cada unidade requer cerca de 90 soldados para a sua operação;

Gastos milionários. Ainda de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o atual míssil de intercepção para o sistema custa aproximadamente US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por bateria, e os lançadores custam cada um cerca de US$ 10 milhões (R$ 52 milhões).