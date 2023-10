Após divulgar crítica de líder palestino ao Hamas, agência local muda texto

Na primeira versão, a Wafa noticiou que o líder palestino "enfatizou que as políticas e as ações do Hamas não representam os palestinos" e que a OLP (Organização para Libertação da Palestina) é "a única representante do povo palestino, não as políticas de qualquer outra organização".

Posteriormente, a agência palestina retirou o trecho que dizia que decisões e ações tomadas pelo Hamas "não representam o povo palestino", mas manteve o restante sobre a legitimidade da OLP. Na versão que está no ar (leia aqui, em inglês), o Hamas não é mais citado.

Maduro confirmou que conversou com Abbas. O venezuelano, porém, não cita em nenhum momento o Hamas.

Hoy domingo #15Oct conversé telefónicamente con el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, sobre la terrible situación en la Franja de Gaza, luego de los ataques indiscriminados a la población civil, por parte de Israel, ocasionando miles de muertes y? pic.twitter.com/hddkuAUDR5 -- Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 15, 2023

O que aconteceu

Mahmoud Abbas falou por telefone neste domingo com Maduro. Na conversa, reiterou suas posições a favor da causa palestina e do direito a um Estado Palestino, com a Jerusalém Oriental como capital.