Israel acusa Jihad Islâmica de errar e atingir hospital; grupo nega

O porta-voz afirmou que houve um disparo em massa de foguetes em direção a Israel no momento do ataque ao hospital. Na rede social X, antigo Twitter, ele diz que as informações são da inteligência de Israel e de "diversas fontes do que dispomos".

O perfil de Israel no X também publicou vídeos junto ao comunicado..

A análise dos sistemas operacionais das FDI [Forças de Defesa de Israel] mostra que, no momento do ataque ao hospital, uma bateria de mísseis inimigos foi lançada em direção a Israel, passando pelas proximidades do local. De acordo com informações de inteligência, de diversas fontes de que dispomos, a Jihad Islâmica é responsável pelo bombardeio que atingiu o hospital.

Posicionamento do porta-voz do Exército de Israel

À Reuters, o porta-voz da Jihad Islâmica chamou a acusação de "mentira" e "invenção".