Câmara aprova adesão da Bolívia ao Mercosul; texto vai ao Senado

A Bolívia precisa da concordância de todos os países integrantes do bloco (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), com a respectiva aprovação pelos seus parlamentos, para poder ingressar no bloco. No entanto, apenas os parlamentares brasileiros ainda não terminaram de avaliar a questão.

O apoio do Brasil à formalização da Bolívia no Mercosul foi uma promessa de Lula a Luis Arce, presidente boliviano, feita ainda na época das eleições de 2022.

A partir da vigência do protocolo de adesão, será criado um grupo de trabalho com representantes de todos os países membros, que terá 180 dias para concluir um cronograma de adoção gradual das regras do Mercosul pela Bolívia dentro de um período de quatro anos.

A adesão gradativa envolve, por exemplo, o cumprimento das normas do Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, e de outras normas sobre estrutura institucional e solução de controvérsias entre os países participantes.

O país deverá cumprir ainda normas de compromisso com a promoção e a proteção dos direitos humanos e de constituição do Parlamento do Mercosul.

*Com informações da Agência Câmara de Notícias