Ex-embaixador: Veto dos EUA mostra que é preciso repensar governança global

O veto dos Estados Unidos à resolução costurada pelo Brasil e que propunha que uma pausa humanitária fosse estabelecida em Gaza para socorrer milhares de civis mostra que é preciso repensar a governança global, afirmou o ex-embaixador brasileiro em Washington (EUA) Rubens Barborsa. A afirmação foi feita em entrevista ao UOL News desta quarta-feira (18).

É impossível hoje as organizações internacionais, tanto para paz e segurança, como a ONU, como a OMC, e as outras financeiras, como o FMI e o Banco Mundial, continuarem sendo controladas pelos EUA e com influência agora da China, como grande potência. Nós vamos ter de repensar esses sistema de governança global.

O ex-embaixador apontou que o Conselho de Segurança da ONU foi criado em outro momento geopolítico, totalmente diferente do que vivenciamos atualmente, o que justificaria a alteração. Apesar disso, ele afirma ser impossível acabar com o poder de veto de alguns países.