Presidente de sinagoga é assassinada a facadas nos Estados Unidos

A presidente de uma congregação judaica em Detroit, no estado americano de Michigan, foi encontrada morta a facadas do lado de fora de sua casa, neste sábado. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O que aconteceu

Samantha Woll, presidente da Isaac Agree Downtown Synagogue, em Detroit, foi achada ensanguentada com múltiplas marcas de facada nas proximidades de sua residência, no subúrbio de Detroit.