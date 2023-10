Notícias da guerra em Israel hoje (24/10): Veja novas atualizações e vídeos

Nesta terça-feira (24), a guerra em Israel contra o Hamas completou 18 dias. As tropas militares do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ampliaram o número de bombardeios na Faixa de Gaza, chegando aos 400 alvos. Ontem, o grupo extremista libertou duas mulheres que tinham sido sequestradas.

Novos ataques na Faixa de Gaza

Em novo comunicado, as Forças de Defesa de Israel divulgaram a realização de ataques com mísseis contra 400 alvos na Faixa de Gaza, tendo matado "vários comandantes de campo e outros agentes do Hamas". Os bombardeios atingiram campos de concentração do Hamas em toda Gaza, além de mesquitas e membros do grupo extremista que preparavam foguetes contra Israel.