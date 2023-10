Irã, Coreia do Norte, produção artesanal: como as armas chegam ao Hamas?

Desde 2007, a Faixa de Gaza é controlada pelo grupo extremista Hamas. O grupo é considerado terrorista por Israel e outras potências ocidentais. Por causa disso, Israel e Egito adotaram um bloqueio a Gaza. Ou seja, só entram e saem pessoas e produtos com a autorização dos dois países. Entre os itens que não podem entrar no enclave, estão as armas.

Contudo, no recente ataque terrorista do Hamas a Israel, um poderoso material bélico foi usado. E a suspeita dos especialistas é que as armas cheguem a Gaza de forma clandestina, vindos de países como Irã e até Coreia do Norte.

Segundo a AFP, há a suspeita de que parte do armamento usado no ataque do dia 7 de outubro seja da Coreia do Norte.