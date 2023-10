Refém de 85 anos libertada diz que não sabe onde o Hamas mantém cativeiro

Yochved Lifschitz, de 85 anos, refém libertada nesta segunda-feira (23) pelo Hamas, disse ao site de notícias Ynet que não sabe onde foi mantida depois de ser sequestrada no começo do mês quando o grupo extremista invadiu Israel.

O que aconteceu

"Eles me colocaram em uma motocicleta. Com um me segurando pela frente e o outro por trás para que eu não caísse. Atravessámos a cerca da fronteira para a Faixa de Gaza e, no início, fui detida na cidade de Abasan al-Kabira, que fica perto do [kibutz] Be'eri. Depois disso, não sei para onde fui levada", revelou ela.