Mulher volta de férias e descobre que casa foi demolida por engano nos EUA

Sarah Hodgson, moradora de Atlanta, nos Estados Unidos, saiu de férias e, ao retornar do período de descanso, descobriu que sua casa havia sido demolida por engano.

O que aconteceu:

Sarah estava retornando das férias quando recebeu a ligação de uma vizinha, que lhe perguntou se ela havia solicitado a demolição do imóvel. A mulher negou, mas aí já era tarde demais. As informações são do New York Post.