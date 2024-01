Mulher é presa após esfaquear quatro passageiros em trem no Japão

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (3) após esfaquear quatro pessoas em uma estação de trem em Tóquio, no Japão. Segundo a emissora japonesa NHK, a motivação do crime ainda é desconhecida.

O que aconteceu

A suspeita, de 20 anos, atacou os passageiros antes das 23h (horário local). De acordo com reportagem da NHK, ela teria esfaqueado as vítimas em uma estação de trem no bairro de Chiyoda, em Tóquio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram cinco policiais contendo uma mulher dentro de um vagão.