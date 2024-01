Explosão deixa pelo menos 103 mortos no Irã, diz imprensa estatal iraniana

Pelo menos 103 pessoas morreram nesta quarta-feira (3) depois de uma explosão na cidade de Kerman, no Irã, segundo a imprensa estatal do país. Outras 171 pessoas ficaram feridas.

O que aconteceu

A explosão aconteceu no Cemitério de Mártires de Kerman, ao lado do túmulo do general Qassem Soleimani. As informações são das agências estatais de notícias iranianas Irna e Mehr,