Cerca de mil pessoas ficam presas em área de esqui na China após avalanche

Os feridos estão sendo transportados em um helicóptero militar. Alimentos e combustíveis também estão sendo levados por via aérea.

Uma estrada que estava bloqueada pela neve, que leva para as principais rodovias da região, foi desobstruída hoje. A liberação permitiu a entrada de veículos na área, informou a emissora estatal CCTV.

A imprensa chinesa disse que as avalanches atingiram 350 km de estradas. A retirada da neve no local foi dificultada pela geografia da área, já que as estradas estão situadas num vale com encostas cobertas de árvores.

A província de Altay, um famoso destino para esqui, é atingida por fortes nevascas desde o início deste mês. O jornal China Daily disse que pelo menos 31 avalanches foram relatadas até o último sábado (13).