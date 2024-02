Pânico por infrassom e yeti: as teorias sobre as 9 mortes no Passo Dyatlov

No dia 1º de fevereiro de 1959, nove esquiadores estavam em uma excursão aos Montes Urais, no norte da antiga União Soviética, atual Rússia. A expedição, no entanto, terminou na noite do dia seguinte, com todos os jovens mortos, e deu origem a um mistério que dura 65 anos.

A expedição

Os nove jovens - sete homens e duas mulheres - se reuniram no final de janeiro para a excursão, liderados por Igor Dyatlov. No início, dez pessoas participariam da escalada, mas Yuri Yefimovich Yudin desistiu no meio do caminho, por problemas de saúde. A maioria deles era estudante do antigo Instituto Politécnico dos Urais e todos tinham experiência com expedições em montanhas.

O grupo era liderado por Igor Alekseyevich Dyatlov Imagem: Reprodução

O último contato do grupo com a "civilização" foi em Vizhai, no oblast de Sverdlovsk, o local habitado mais ao norte antes das montanhas. Após passarem a noite no vilarejo, os esquiadores seguiram rumo à montanha Gora Otorten.