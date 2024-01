Mistério no mar: agentes de tropa que matou Bin Laden somem em ação secreta

Equipes de busca e resgate começaram as operações para encontrar os marinheiros. Segundo o governo americano, nas águas quentes do golfo, as ondas são mais fortes e a exaustão também. Esta era uma preocupação maior do que com uma possível hipotermia que os militares poderiam sofrer. O comando da Marinha acredita que vão encontrar os dois vivos. As identidades deles não foram divulgadas.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional John Kirby disse que esse é um trabalho contínuo dos militares para acabar com o tráfico de armas do Irã para o Iêmen. No mesmo dia do desaparecimento, houve ataques aéreos liderados pelos EUA contra as instalações dos Houthis, mas o governo descartou qualquer possibilidade de relação entre os dois episódios.

Biden acusa grupo por aumento de violência

O governo classifica o desaparecimento dos dois marinheiros como acidente e acredita que toda essa situação só foi gerada pela insegurança e medo promovidos pelo grupo Houthis. O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu responsabilizar duramente os integrantes do grupo "por um aumento acentuado nos ataques na região do Mar Vermelho, de forma perturbadora".

A alta cúpula do governo americano culpa Teerã por ter "ajudado e encorajado" a crise, já que os Houthis seriam incapazes de atacar e ameaçar toda a rota marítima da região, se não fosse pelo apoio tecnológico e de inteligência de Teerã.

EUA não descartam novas ações no Iêmen

Os ataques aéreos da semana passada no Iêmen tiveram como alvos numerosas estações de radar e locais de lançamento de mísseis. O Pentágono não descartou a possibilidade de novas ações militares no país, mas vão agir com cautela, para evitar estremecer a relação com o Oriente Médio. As forças americanas afirmaram ainda que buscam fazer parcerias rotineiras com outros grupos de elite de outros países para combater a pirataria e o contrabando de armas em toda a região afetada.