Desabamento em mina de ouro ilegal mata ao menos 30 pessoas na Venezuela

Imprensa reportou ao menos 30 mortes, mas não há confirmação oficial. Yorgi Arciniega, prefeito de Angostura — centro urbano mais próximo da mina —, também falou em 30 mortos e "mais de 100" pessoas soterradas, segundo informações da agência EFE.

Feridos foram levados para Ciudad Bolívar, a cerca de 200 km. Em La Paragua, muitas lojas não abriram, em sinal de luto. Em dezembro do ano passado, 12 pessoas já haviam morrido asfixiadas após o desabamento de uma mina na comunidade indígena de Ikabarú, também no estado de Bolívar.

Região é ocupada por garimpeiros ilegais e criminosos. O arco mineiro de Bolívar, que abrange parte da Amazônia, tem extensão de 112 mil km² — quase três vezes maior que o estado do Rio de Janeiro — e grandes reservas de ouro, diamante e ferro. Ativistas denunciam o que chamam de "ecocídio", além da exploração de mulheres e crianças, que trabalham em longas jornadas sem proteção.

Governo de Bolívar fala em 'tristeza e dor' e se solidariza com as vítimas. "Desde a madrugada [de hoje], as equipes da Defesa Civil e Segurança trabalham no resgate das vítimas. Como governo responsável por garantir o bem-estar total do nosso povo, estaremos ao lado dos feridos e apoiaremos em todos os momentos os familiares dos mortos", disse em comunicado (veja abaixo).

(*Com AFP)