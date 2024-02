Josias: Milei precisa ver que Brasil é mais útil como aliado do que inimigo

Uma das regras de ouro da diplomacia é a reciprocidade. Se ele começa a perseguir brasileiros que vão para a Argentina estudar ou trabalhar, ele permite que o Brasil faça a mesma coisa com os argentinos que estão no país. Muitos argentinos estão no Brasil para trabalhar e são muito bem-vindos. Agora, se você começa a perseguir brasileiros em solo argentino, você abre a perspectiva de que o Brasil faça o mesmo com argentinos que estão no país.

Em segundo lugar, o Milei, que está com o pires na mão, precisa considerar que o Brasil, pelo peso que tem na região e pela importância econômica, pode ser muito mais útil como aliado do que inimigo. Daqui a pouco ele está divergindo em matérias de maior relevo do governo brasileiro. O Brasil, na relação com a Argentina, não é a mesma coisa que o México em relação aos Estados Unidos.

