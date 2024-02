Blinken se reúne por 2 horas com Lula, mas não faz cobrança sobre fala

Não houve cobrança. Havia uma expectativa no Planalto de que a fala de Lula que relacionou os ataques israelenses ao Holocausto fosse mencionada, mas, segundo relatos de pessoas ligadas ao governo, os dois conversaram sobre o conflito, expondo pontos diferentes de vista, mas não teve qualquer menção em retratação por parte do norte-americano.

Ao sair da reunião, Blinken disse que o encontro foi "ótimo" e que os dois países "estão fazendo coisas muito importantes juntos". Esta é a primeira visita do secretário ao Brasil no mandato de Lula, que já se encontrou com Biden duas vezes nos Estados Unidos. O encontro foi acompanhado pelo assessor especial Celso Amorim e pela embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Bagley.

Foi ótima reunião. Sou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Os Estados Unidos e o Brasil estão fazendo coisas muito importantes juntos, estamos trabalhando bilateralmente, regionalmente, mundialmente. É uma parceria muito importante e somos gratos pela amizade.

Antony Blinken, após encontro com Lula

Outro assunto abordado foi a Venezuela. Blinken expressou preocupação sobre as eleições no país comandado por Nicolás Maduro, aliado de Lula, e as ameaças de invasão. O presidente brasileiro o acalmou e disse que a situação não deverá escalar para violência.

Vizinho de ambos, o Brasil tem sido um dos principais observadores da situação. Lula vai à Guiana na semana que vem para a reunião da Caricom (Comunidade e Mercado Comum do Caribe), mas também deverá acompanhar o cenário.

Blinken ainda disse que os EUA estudam realizar novo aporte para o Fundo Amazônia. Segundo o Planalto, ainda falaram sobre a cooperação dos dois países na área ambiental, transição energética, fóruns empresariais e de infraestrutura.