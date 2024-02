Cientistas revelam fóssil de 'dragão chinês' com 240 milhões de anos

Pesquisadores da Escócia, Alemanha, América e China estudaram o fóssil ao longo de dez anos no Instituto de Paleontologia e Paleoantropologia de Vertebrados, em Pequim, parte da Academia Chinesa de Ciências. As informações são do jornal da Sociedade Real de Edimburgo.

Com 32 vértebras cervicais separadas, o Dinocephalosaurus orientalis tinha um pescoço extraordinariamente longo, que pode ser comparado com o pescoço do Tanystropheus hydroides , outro réptil marinho do Triássico Médio da Europa e da China.

Ambos eram de tamanho semelhante e tinham várias características do crânio em comum, incluindo uma dentição pontiaguda, especializada para a captura de peixes. No entanto, o Dinocefalossauro é o único que possui muito mais vértebras tanto no pescoço quanto no torso, dando ao animal uma aparência muito mais parecida com uma serpente.

O réptil estava claramente adaptado ao estilo de vida oceânico, como indicado pelas nadadeiras desenvolvidas e pelos peixes encontrados — muito bem preservados — na região do estômago.

Na ilustração é possível observar o pescoço alongado do réptil, que lhe valeu o apelido de "dragão" Imagem: Reprodução/RSE/Marlene Donelly