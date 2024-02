'Não pode sair sozinha': a vida dos recordistas de maior e menor altura

Em sua cidade natal, Amge era vista como uma "deusa" devido à sua aparência única. Ranjana Amge, mãe dela, contou durante a minissérie "Extraordinary People", da TLC, que "Jyoti não acredita que seja um deus. Ela quer ser atriz e se comporta de acordo".

Amge não pode sair sozinha por medo de que as pessoas possam atropelá-la. Segundo o Daily Mail, ela também conta com a ajuda de familiares para atividades básicas como ir ao banheiro, abrir portas, abrir torneiras de pias e caminhar.

Primeiro recorde e sonho de ser atriz. Em 2009, quando tinha 15 anos, Amge foi considerada a menor adolescente do mundo. Já em 16 de dezembro de 2011, ela completou 18 anos e conquistou o título de menor mulher do mundo. Desde essa época, ela já tinha um sonho: ser atriz. Ela completou 30 anos em 16 de dezembro do ano passado.

Carreira na televisão. Amge participou da quarta temporada de "American Horror Story: Freak Show", apareceu como participante convidada no "Bigg Boss", a versão indiana do reality show Big Brother, e teve a vida mostrada na minissérie "Extraordinary People", da TLC.

Pessoas como eu podem ser pequenas em estatura, mas também podem atuar. As pessoas 'normais' não devem subestimar as pessoas pequenas.

Jyoti Amge ao Guinness World Records

Conhecendo outros recordistas. Em 2012, ela conheceu o então menor homem do mundo, Chandra Bahadur Dangi —o nepalês, que media 54,6 centímetros, morreu em 2015, aos 75 anos. Já em 2018, Amge conheceu o homem mais alto do mundo, Sultan Kösen.