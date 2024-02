Pé de lótus: o costume cruel que deformou os pés das mulheres chinesas

Você já ouviu falar em pé de lótus? Uma prática que surgiu por volta do século 10 na China, em que as mulheres eram obrigadas a usar faixas amarradas aos pés com tal força que impediam que seus membros se desenvolvessem naturalmente. Todo esse sofrimento apenas para conseguir um bom casamento.

Na sociedade chinesa, as famílias passaram a controlar o tamanho dos pés de suas filhas, que deveriam medir entre 8 e 10 cm, para ressaltar sua "delicadeza". As mulheres que não apresentassem os pés atados eram excluídas pela sociedade e dificilmente arrumavam um pretendente.



Como era na prática?

O "esmagamento" dos pés começava ainda na infância, a partir dos quatro anos. Os membros eram presos com pedaços de pano, enquanto os dedos ficavam enrolados em contato com a sola do pé, até chegar ao ponto de serem quebrados. Esta prática trazia graves consequências, como a deformação dos ossos do quadril e da coluna, e também fraturas no fêmur.



História